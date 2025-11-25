«Позорище»: Лавров назвал отказ ООН показывать данные по Буче явкой с повинной

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Lev Radin; 5-tv.ru

Он вновь обратил внимание на ряд странностей.

Отказ Организации Объединенных Наций (ООН) предоставлять данные по Буче — явка с повинной. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте МИД РФ.

«Даже не буду это комментировать. Это позорище для организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно. Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, — это явка с повинной», — сказал Лавров.

В интервью глава МИД РФ во всех деталях изложил хронологию тогдашних событий в Буче. Российские военные, уточнил Лавров, покинули город за два дня до появления видеоматериалов с телами. Министр в очередной раз обратил внимание на ряд несоответствий. В частности, он акцентировал внимание на чистую одежду погибших в период осенней слякоти.

В разговоре Лавров отметил, что хорошо относится к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Однако то, что делает организация, — это просто позор.

