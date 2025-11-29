«Разум не стареет»: 105-летний философ о секрете долгой и спокойной жизни

Фото: 5-tv.ru

Мужчина возлагает надежду на молодое поколение.

Один из самых известных философов Южной Кореи, профессор Ким Хен Сок, отметил в этом году 105 день рождения и снова поразил мир своей удивительной бодростью. Ученый, который провел около века за размышлениями о том, что значит жить хорошо, утверждает: секрет долголетия намного проще, чем кажется. И это точно не про волшебные таблетки. Об этом сообщает Mirror.

Ким Хен Сок говорит, что главное — не злиться, не выходить из себя и жить как можно спокойнее.

«Оставайтесь молодыми душой, сохраняйте твердую веру и живите без отчаяния», — так звучит его главный совет.

Жизнь длиной в век

Философ родился в 1920 году, пережил японское колониальное правление, войну, разделение страны, диктатуру и стремительную модернизацию. Несмотря на все испытания, он остается удивительно активным: читает лекции, ведет колонки и продолжает писать книги.

Когда Киму было 103 года, он выпустил труд «Сто лет мудрости». Из-за этой работы его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего в мире автора мужского пола. Теперь, в свои 105, он снова побил свой рекорд — новая книга называется «Сто лет наследия».

На пресс-конференции в Сеуле профессор выглядел спокойным и собранным, как всегда. Он напомнил, что в детстве был настолько слаб, что мать не верила, что он доживет хотя бы до 20. Но вопреки всему его сила воли оказалась мощнее любых прогнозов.

Секрет долголетия — в характере

Когда профессора спросили, что помогло ему прожить такую долгую жизнь, он ответил просто: дело не в медицине и не в удаче, а в отношении к жизни.

Ким отметил, что у всех его друзей, которые тоже прожили до 100 лет, есть общие черты:

они не говорили плохо о других;

не позволяли себе вспышек ярости;

сохраняли эмоциональное равновесие.

«Критика или выход из себя — признак нестабильности… Разум сам по себе никогда не стареет. Жизнь — это забота о себе, это возможность дать сердцу расти», — рассказал профессор.

Даже в 105 он продолжает надеяться

В своей новой книге философ пишет о совести, правде и человечности — качествах, которые, по его словам, особенно важны в эпоху технологий.

«Мои дни сочтены. Но надежда на лучшее становится еще сильнее для молодого поколения. Я надеюсь на них», — признается профессор.

Несмотря на возраст, Ким Хен Сок продолжает работать, думать о будущем и убеждать других: спокойствие, доброта и внутренняя устойчивость значат куда больше, чем мы привыкли думать.

