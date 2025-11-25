Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия все еще стремится завершить украинский конфликт дипломатическим путем.

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану, разработанному США. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте министерства.

«Слишком много непонятного происходит. То Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют, что это исключено», — заметил дипломат.

Таким спекуляциям со стороны украинского лидера сложно дать конструктивный комментарий. В то же время Россия придерживается своей позиции, которую выразила еще в начале СВО. В первую очередь нужно устранить первопричину конфликта.

Лавров подчеркнул, что для РФ дипломатическое урегулирование украинского кризиса предпочтительно.

Ранее 5-tv.ru писал о роли Европы в урегулировании украинского конфликта. Глава МИД России уверен, что страны Старого света упустили свою возможность наладить мир в Незалежной. У них было множество шансов с 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.