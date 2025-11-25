Турецкая актриса Ханде Эрчел прилетела в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она получила большую известность в России благодаря роли Эды в сериале «Постучись в мою дверь».

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» актриса Ханде Эрчел приехала в Москву. Об этом сообщает издание Super.ru.

Ее рейс приземлился во Внуково. В аэропорту Ханде Эрчел встретили поклонники, а также журналисты. Звезда турецких сериалов вышла к фанатам в темной куртке, в кепке и солнцезащитных очках. Она поблагодарила фанатов, приняла от них цветы, раздала автографы и даже уделила пару минут для фотографий.

После этого Ханде Эрчел покинула аэропорт: актриса села в автомобиль и поехала отдыхать в отель. Ее визит в российскую столицу связан с рабочей поездкой.

Здесь звезда сериала «Постучись в мою дверь» представит свой новый фильм — «Два мира, одно желание». В центре сюжета — трогательная история любви Бильге (Ханде Эрчел) и Джана (Метин Акдюльгер), начавшаяся в больнице в новогоднюю ночь 1998 года. События картины разворачиваются спустя 20 лет. В фильме Ханде будет играть адвоката. В отечественный прокат «Два мира, одно желание» выйдет 27 ноября.

