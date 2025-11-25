Фасолевый промах: ГП направила в суд дело об отравлении 350 человек салатом

Дело об отравлении 350 человек салатом от «Кухни на районе» направили в суд

Двое пострадавших скончались.

Дело о масштабном вспышке ботулизма, связанной с салатом «Лобио» от московского ресторана «Кухня на районе», направлено в суд. Об этом 25 ноября сообщила Генпрокуратура России.

На сайте ведомства указано, что утверждено обвинительное заключение в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Им вменяют статью 238 УК РФ, касающуюся производства и реализации небезопасной пищевой продукции, что повлекло по неосторожности смерть двух человек. Дополнительно им предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ, связанной с незаконной постановкой на учет иностранных граждан.

Следствие отмечает, что в результате отравления скончались два человека, 298 пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще 52 человека смогли избежать серьезных последствий благодаря своевременной помощи врачей.

По материалам дела, в мае и июне 2024 года руководитель компании «Савон-К» Шин закупил фасоль и поручил ее сварку и вакуумную упаковку сотруднику, не имеющему должной квалификации. Нарушение санитарных требований привело к образованию в продукте ботулотоксина.

Позже эту фасоль приобрела компания «Локалкитчен». Как выяснило следствие, генеральный директор Лозин и руководитель отдела качества Машкова пренебрегли обязательными проверками, стремясь сократить затраты. Из фасоли приготовили салат «Лобио», который распространялся через сервисы «Кухня на районе» и «Самокат».

Также следователи утверждают, что Шин незаконно оформил регистрацию для 31 иностранного работника по адресу проживания своей матери. Потерпевшие требуют компенсацию свыше 70 миллионов рублей, и часть ущерба уже была возмещена компанией «Локалкитчен».

Расследование началось летом прошлого года, когда Роспотребнадзор занялся изучением обстоятельств отравления. Была возбуждена статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

23 сентября суд отклонил иск москвички Нелли Матвеевой, которая заявляла, что перенесла ботулизм после употребления продукции, купленной через сервис «Самокат». Представители ООО «Умный ритейл», управляющего сервисом, выражали готовность заключить мировое соглашение, но предложенная сумма не устроила истицу.

В декабре 2024 года состоялось первое полноценное судебное заседание по этому иску. В процессе стало известно, что «Умный ритейл» намерен заключить мировое соглашение, однако компенсация вновь не устроила пострадавшую. Позднее суд привлек в качестве третьего лица производителя той самой фасоли.

