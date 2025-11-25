Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать

Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey

Тела бабушки и тети шоумена были обнаружены в феврале 1996 года в одном из домов Волгограда.

Убийство родственниц певца Прохора Шаляпина снова будут расследовать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В феврале 1996 года в одном из домов Волгограда обнаружили тела бабушки и тети артиста. По данным следствия того периода, из квартиры пропали деньги, а сами женщины были жестоко убиты — тетю застрелили, а бабушке нанесли многочисленные ножевые ранения.

На протяжении более чем двух десятилетий установить виновного не удавалось, пока в 2020 году полиция не задержала местного жителя, который признался лишь в убийстве одной из женщин. Однако к тому моменту срок давности уже истек, и мужчину нельзя было привлечь к ответственности.

Сейчас Шаляпин заявил, что намерен добиться возвращения к этому делу. Правоохранительные органы уже начали прорабатывать возможность возобновления расследования.

