Предположительно, глава европейской дипломатии в неформальных дискуссиях играет роль «плохого полицейского» для стран ЕС.

Госсекретарь США Марко Рубио не проводит встречи с руководителем европейской дипломатии Кайей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, на фоне обсуждений плана США по урегулированию ситуации на Украине Каллас оказалась в стороне от ключевых переговоров именно из-за разногласий с Вашингтоном. В публикации отмечается, что Рубио, которого называют одним из самых ориентированных на Европу членов команды Трампа, также избегает двусторонних бесед с ней.

При этом один из собеседников Politico предположил, что Каллас в неформальных дискуссиях играет роль «плохого полицейского» для стран ЕС.

На прошлой неделе США объявили о подготовке инициативы, призванной завершить конфликт. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, в проекте из 28 пунктов упоминаются передача под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма российскими регионами, заморозка значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских сил вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и ударных систем на территории Украины.

Американские представители продолжают согласование плана с Киевом. Европейские участники внесли собственные предложения. Москва документ официально не получала, однако президент России Владимир Путин заявил, что эта инициатива может рассматриваться как возможная основа будущих договоренностей. Он отметил, что, несмотря на то что текущее положение на фронте в целом способствует достижению задач СВО, страна готова к обсуждению вариантов мирного выхода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны подчеркнул, что Киеву следует переходить к переговорам, так как пространство для самостоятельных решений у украинской стороны сокращается на фоне наступательных действий российских подразделений.

