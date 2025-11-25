«Сожалеет о содеянном»: принцесса Диана высказывала опасения за сыновей

За десять дней до гибели Диана призналась в сожалении о скандальном интервью

Страхами она поделилась за десять дней до гибели.

За десять дней до смерти принцесса Диана призналась близкой подруге, что сожалеет о том, как ее скандальное интервью Мартину Баширу для Panorama могло повлиять на принцев Уильяма и Гарри. Откровение прозвучало во время их совместного отпуска в Греции в августе 1997 года. Об этом сообщает People.

Крестница принцессы Роза Монктон вспоминает, что разговор коснулся интервью 1995 года — выпуска, который стал одним из самых обсуждаемых телевизионных событий современности. На тот момент Уильяму было 15 лет, Гарри — 12 лет.

«Она сказала мне, что сожалеет о содеянном, потому что, по ее мнению, это навредило ее мальчикам», — рассказала Монктон.

По ее словам, Диана сожалела не о своих словах о булемии, супружеской неверности и жизни внутри королевской семьи, а о возможном влиянии интервью на эмоциональное состояние сыновей. Это стало редким признанием принцессы, которая обычно не делилась такими переживаниями.

Со временем обстоятельства интервью Panorama оказались в центре нового скандала. В 2021 году расследование под руководством лорда Дайсона установило, что журналист Мартин Башир использовал поддельные документы и манипуляции, чтобы убедить Диану дать интервью. Выяснилось, что он подогревал ее страхи, заявляя, будто ее супруг принц Чарльз (ныне король Карл III) хочет ее убить, а часы принца Уильяма превратили в «шпионское устройство».

«Она была слаба, и это делало ее уязвимой перед Баширом», — говорит Монктон, отмечая, что Диана часто «держала все в себе» и постепенно перестала общаться с людьми.

Долгие годы расследованием этого дела занимался журналист Энди Уэбб. Его запросы и работа привели к раскрытию новых документов BBC и публикации дополнительных писем корпорации в 2024 году. В своей книге «Дианарама: обман, ловушка, сокрытие — предательство принцессы Дианы» он подробно описывает масштаб манипуляций.

Разоблачения глубоко задели сыновей Дианы. Принц Уильям позже заявил, что интервью усилило «страх, паранойю и чувство изоляции» его матери.

«Ее подвел не только недобросовестный репортер, но и руководство BBC, которое закрывало на это глаза», — сказал он.

Диана так и не узнала всей правды о том, как именно Башир обманул ее. Но, как отмечает Монктон, она чувствовала, что интервью повлияло на Уильяма и Гарри, и именно это причиняло ей боль во время их последней поездки.

Став взрослыми, принцы выбрали разные пути, но в одном они солидарны: в последние годы жизни Диана оказалась жертвой манипуляций, которые усугубили ее страдания.

«Из-за этого погибла наша мать», — заявил Гарри в 2021 году.

