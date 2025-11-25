Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист столкнулся с неприятной проблемой.

Использование имени и изображения человека в коммерческих целях недопустимо без его согласия. Об этом заявил народный артист РФ и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в беседе с 5-tv.ru.

Безруков подал иск в отношении индивидуального предпринимателя, продающего маски с изображением лица актера. Как отметил артист, в подобной ситуации каждый имеет право на защиту персональных данных.

«Это сложная тема — защита изображения, имени, голоса людей, особенно — известных. И особенно в наши дни — с развитием технологий искусственного интеллекта. Все мы знакомы с темой дипфейков. <…> Это все — звенья одной цепи, одна проблема. И ее нужно решать», — сказал актер.

Об иске Сергея Безрукова стало известно 24 ноября. Актер просит предпринимателя прекратить продавать товары с его изображением в интернете и намерен взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Согласно документу, ответчиком указана ИП Соболевская К. О. Она продает карнавальные и тканевые маски с лицом Безрукова на маркетплейсах Wildberries и Ozon. На маркетплейсах можно найти порядка 5000 карточек товаров с масками, на которых изображены лица знаменитостей. Среди них можно встретить короля эстрады Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Николая Баскова и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, на что готова певица Анна Семенович ради защиты своего образа. Артистка намерена получить десять миллионов от продавца картонных кукол. На что она планирует их потратить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.