Лавров: Белоруссия и Турция могут сыграть роль посредников в украинском кризисе

Белоруссия и Турция могут стать важными посредниками в урегулировании конфликта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого власти Незалежной отказались от стамбульской площадки.

Белоруссия и Турция могут стать ключевыми посредниками в процессе урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы видим страны, которые могут сыграть конструктивную роль посредников. Это и Белоруссия, и Турция, о чем на днях президент (России Владимир) Путин говорил с президентом Турции (Реджепом Тайипом) Эрдоганом, который тоже заинтересован помочь создать площадку», — сказал дипломат во время пресс-конференции.

Глава МИД РФ добавил, что в свое время не Москва отказалась от стамбульской площадки. Это, как отметил Лавров, сделали украинские власти.

Кроме того, по словам министра, РФ до сих пор не получила ответа на предложение, которое было озвучено еще в июле текущего года, — создать три рабочие группы. Речь шла про гуманитарные, политические и военные делегации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров выразил признательность белорусским союзникам за неизменную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.