Лавров назвал неприемлемые для России изменения мирного плана по Украине

Россия ожидает от США промежуточную версию документа для оценки ее соответствия ключевым договоренностям.

Россию не устроит, если из мирного плана США по Украине будут «вымараны» буква и дух саммита в Анкоридже. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную. <…> И тогда мы будем смотреть, потому что если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — заявил министр.

Лавров также раскритиковал утечки документов в медиапространство, назвав их преднамеренными.

По его словам, те, кто пытается раздувать шумиху вокруг плана, стремятся подорвать усилия американского лидера и переиначить урегулирование по-своему, в то время как серьезные дипломаты обсуждают такие вопросы конфиденциально.

Ранее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что России передали набросок плана Трампа, который во многом соответствует духу Анкориджа, и что Москва осознает вносимые в опубликованный текст коррективы.

Он подчеркнул, что Россия остается открытой для переговоров по Украине. Со своей стороны, американские официальные лица демонстрируют оптимизм.

Американский госсекретарь Марко Рубио 23 ноября назвал женевские переговоры самыми продуктивными за все время и констатировал достижение «огромного прогресса». Он также уточнил, что Соединенные Штаты понимают позицию российской стороны, а также то, что является приоритетным и неприемлемым для каждого участника конфликта.

Одновременно с этим, как сообщил 24 ноября телеканал ABC News, делегация США рассчитывает провести отдельную встречу с представителями России по вопросу урегулирования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что РФ пока не получила от США обновленную версию мирного плана.

