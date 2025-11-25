Reuters: Малайзия запретит соцсети для детей младше 16 лет вслед за Австралией

Опасения властей усилились в сентябре, когда контент стал причиной убийства девушки.

Малайзия намерена запретить использование социальных сетей детям младше 16 лет, следуя примеру Австралии, где аналогичные меры начнут действовать в декабре. Об этом сообщает Reuters.

Министр связи Малайзии Фахми Фадзил заявил, что ограничение вступит в силу в 2026 году. Власти убеждены, что такая мера поможет защитить несовершеннолетних от кибербуллинга и сексуального насилия. По словам министра, государство, регуляторы и родители должны совместно сделать интернет безопасным. Фадзил отметил, что цифровые платформы уже готовятся внедрить систему проверки личности пользователей.

«Мы надеемся, что к следующему году платформы социальных сетей выполнят решение правительства и запретят лицам младше 16 лет создавать учетные записи», — подчеркнул он.

Власти Малайзии пристально следят за тем, как Австралия реализует аналогичные ограничения. В стране проживает около восьми миллионов детей младше 16 лет. Опасения правительства усилились после трагедии в сентябре, когда, по словам премьера Анвара Ибрагима, соцсети стали причиной убийства девушки 14-летним подростком.

Ранее в Малайзии вступило в силу отдельное постановление: платформы и мессенджеры с аудиторией более восьми миллионов пользователей обязаны получать лицензию.

В Австралии власти ужесточили правила конфиденциальности, включая ограничения по сбору данных. Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал изменения «наковой реформой. Запрет вступает в силу 10 декабря.

Согласно австралийскому законодательству, запрещенные платформы обязаны деактивировать учетные записи подростков и не допускать их регистрации. За нарушения компаниям грозят штрафы до 49 миллионов долларов. В список вошли Facebook*, Instagram*, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch и Kick.

Некоторые специалисты по цифровым медиа критикуют такие ограничения, заявляя, что они ограничивают самостоятельность подростков. Реализация закона, по их мнению, может оказаться трудной.

Австралийское министерство инфраструктуры отмечает, что по мере взросления подростков риск воздействия вредного контента снижается, и к 16 годам молодые люди выходят из наиболее уязвимого периода.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ