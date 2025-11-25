Лавров: РФ пока не получила от США обновленную версию мирного плана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва готова обсуждать конкретные формулировки, но официально документ ей еще не передали.

Москва пока не располагает официальным документом, который Вашингтон готовит по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подтвердил, что российская сторона в целом положительно оценивает подход Вашингтона, поскольку он опирается на уже существующие двусторонние договоренности.

«Наши оценки сохраняют свою силу в том смысле, что ключевые положения плана Трампа основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах в августе нынешнего года», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на наличие документа, он пока не передан по официальным каналам.

«У нас он есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки», — уточнил министр.

При этом Лавров провел важное разграничение: та версия плана, которая активно циркулирует в средствах массовой информации, у Российской Федерации отсутствует.

Министр также добавил, что в представленном плане целый ряд вопросов требует прояснения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Лавров выразил благодарность Белоруссии за неизменную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.