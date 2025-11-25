Лавров выразил благодарность Белоруссии за неизменную поддержку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уходящий год, как отметил министр, прошел под знаком 80-летия Победы.

Россия выражает признательность Белоруссии за неизменную поддержку во всех общих начинаниях. Об этом 25 ноября заявил министр иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров.

«Прежде всего, хотел бы выразить признательность белорусским союзникам за неизменно тесное внимание и поддержку во всех наших общих начинаниях», — сказал дипломат.

Как уточнил Сергей Лавров, в этот день они подводят итоги уходящего года. Он напомнил, что 2025-й прошел под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это, по словам главы МИД РФ, святой праздник как для жителей России, так и для граждан Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув необходимость недопущения дальнейшей эскалации. Помимо этого, дипломаты обменялись оценками по ряду других международных и региональных вопросов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.