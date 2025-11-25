«Все произошло экстренно и болезненно»: как Зара едва не потеряла старшего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тогда артистка была на последних сроках беременности.

Заслуженная артистка России Зара (полное имя — Зарифа Пашаевна Мгоян) чуть не потеряла старшего сына Даниила, когда была беременна. Такое откровенное признание она сделала в шоу певицы Натальи Подольской.

Первые роды звезды могли закончиться трагедией, если бы она вовремя не обратилась за помощью. Все произошло, когда артистка была уже на сносях. Беременность Зары протекала нормально, но однажды утром она почувствовала себя очень нехорошо, живот сильно тянуло. Певица решила поехать в больницу на обследование, и, как оказалось, не зря.

«Мы приехали, сделали УЗИ, и уже через секунду с меня срывали одежду. Отслоилась плацента, и ребенок стал задыхаться. Да, мы могли Даньку потерять. Все произошло экстренно и болезненно», — говорит артистка.

Врачи были не на шутку испуганы, так как ситуация была критическая: еще чуть-чуть, и ребенок бы погиб. Зара отметила, что у нее не было кровотечения и даже воды не отошли. Мальчик в итоге родился здоровым.

Однако эта ситуация не прошла бесследно для ребенка: он не мог разговаривать до трех лет. Благодаря усилиям логопеда Даня смог произнести свои первые слова. Певица Зара воспитывает двоих сыновей — 15-летнего Даниила и 13-летнего Максима. Мальчики родились в браке с чиновником Сергеем Ивановым, пара развелась в 2016 году.

