Диета или «Оземпик»? Фотосессия Мишель Обамы вызвала споры в сети

Сейчас экс-первая леди США продвигает свою книгу о моде и стиле.

В злоупотреблении медикаментами заподозрили бывшую первую леди США.

Кадры с фотосессии Мишель Обамы спровоцировали слухи о том, что жена 44-го президента Штатов сидит на «Оземпике». Уж слишком стройной показалась таблоидам ее фигура.

Фанаты, конечно, попытались вступиться за Мишель, уверяя: одна из популярнейших домохозяек Америки просто села на жесткую диету. Держать себя в форме она вынуждена, так как продвигает свою книгу о моде и поисках собственного стиля, что тоже вызвало волну недовольства. По мнению критиков, Мишель Обама в конечном счете утратила всякую индивидуальность.

Ранее 5-tv.ru писал, что с начала года россияне потратили более 20 миллиардов рублей на препараты, аналогичные «Оземпику».

С начала года россияне купили почти 3,5 миллиона упаковок. Повышенный спрос связывают с появлением на рынке недорогих отечественных дженериков и интересом к средствам для снижения веса.

