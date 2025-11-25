Цыганский табор оборудовал подпольную майнинг-ферму под Петербургом

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Правоохранители во время рейда в Тосненском районе Ленинградской области проверили около ста человек.

Майнинговую ферму накрыли полицейские в Ленинградской области. Силовики проводили рейд в цыганской общине и нашли оборудование в подвале одного из жилых домов.

Подтвердить законность потребления электроэнергии владельцы установки не смогли. Ее изъяли, ведется следствие. Всего в ходе рейда было проверено около ста человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель из Гвардейского округа Калининградской области оказался причастен к хищению электроэнергии на сумму 56 миллионов рублей.

Во время проверки у предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. В энергокомпании отметили, что ему придется компенсировать стоимость похищенных ресурсов, в противном случае вопрос будет решаться через суд. Материалы оперативной проверки вместе с заявлением о хищении уже направлены в полицию.

В компании подчеркнули, что нелегальное потребление электроэнергии создает не только финансовые потери, но и вызывает риск аварий из-за чрезмерной нагрузки на электрические сети.

