Якобы отец: погоня за похитителем ребенка произошла в Дзержинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мужчина силой забрал дочь бывшей жены, чтобы покататься с ней по городу.

Ночную погоню в духе голливудского боевика устроили полицейские в Дзержинске. На этих кадрах видно, как две машины ДПС на огромной скорости мчатся за водителем-нарушителем.

По словам очевидцев, в машине находилась восьмилетняя девочка. Ее якобы отец силой забрал ребенка у бывшей жены, чтобы покататься с ней по городу. В итоге его задержали во дворах жилых домов, школьница сейчас в безопасности.

