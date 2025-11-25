Фото: 5-tv.ru

Почему важно не переусердствовать с правильным питанием?

Если человек ест много белка, то у него могут возникнуть серьезные проблемы с ЖКТ и почками. Таким мнением с Lenta.ru поделилась нутрициолог Юлия Орлова.

«В случае с белком больше не равно лучше», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, избыточное потребление — больше 2,5-3 граммов на килограмм веса — не принесет дополнительной пользы. Кроме того, если переборщить с «правильным» питанием, то может возникнуть ряд серьезных проблем со здоровьем.

Как пояснила Орлова, чрезмерное употребление белка оказывает сильное влияние на почки. Так, продукты распада белка, которые скапливаются в организме, выводятся с мочой. Это, в свою очередь, приводит к нарушению водно-солевого баланса. Поэтому, когда человек сидит на белковой диете, ему рекомендуют пить как можно больше жидкости.

«Проблемой также может стать дефицит других нутриентов. Если рацион смещен в сторону белка, может не хватать клетчатки, витаминов и сложных углеводов», — предупредила эксперт, добавив, что в результате могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

При нехватке клетчатки и воды, уточнила Орлова, наблюдается вздутие, запоры и газообразование.

