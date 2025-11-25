Мужчина переодевался в умершую мать и прятал ее тело в течение трех лет

Фото: www.globallookpress.com/Matteo Secci

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Останки он поместил в прачечную.

В Италии 56-летнего мужчину обвинили в том, что он переодевался в свою покойную мать, чтобы получать пенсию вместо нее, а ее тело все это время прятал в семейном доме. Об этом сообщает Daily Mail.

Безработный медбрат сумел получить тысячи евро, прежде чем его обман раскрыли. Его мать умерла около трех лет назад в возрасте 82 лет. Вместо того чтобы сообщить о ее смерти, сын завернул тело в простыню, положил в спальный мешок и спрятал в доме, где оно со временем разложилось.

Чтобы продлить удостоверение личности матери, мужчина накрасил губы, воспользовался тональным кремом, надел жемчужное ожерелье и даже постригся так, чтобы напоминать покойную. Он пришел в государственное учреждение, представившись именем матери.

У сотрудника возникли подозрения: «женщина» имела слишком толстую шею, странные морщины и подозрительно низкий голос. Работник сообщил в полицию. После сравнения фотографий стало ясно, что перед чиновниками стоит сын, а не умершая женщина. Полиция отправилась к нему домой и обнаружила тело умершей в прачечной.

«Тело находилось в состоянии явной мумификации», — сообщили в военной полиции Италии.

Останки передали в морг для проведения экспертизы. По предварительным данным, женщина могла умереть естественной смертью. Расследование установило, что сын получал около 53 тысяч евро в год (около пяти миллионов рублей) благодаря пенсии матери и владению тремя домами.

В отношении мужчины проводится расследование по статьям о незаконном сокрытии трупа и мошенничестве с социальными выплатами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.