Приемные родители поместили девятилетнюю девочку в сумку и бросили ее в реку

Помимо погибшей в семье было еще четверо детей.

Девятилетнюю девочку обнаружили мертвой в американской реке Югиогени — ее тело лежало в сумке для покупок, которую выбросили в воду. Прокуратура Пенсильвании заявила, что будет добиваться смертной казни для приемных родителей. Об этом сообщает People.

Следствие утверждает, что ребенок, находившийся под опекой двух женщин, мог подвергаться пыткам. По данным СМИ, девочка была биологической родственницей обеих опекунов. Однако степень родства не уточняется.

«Сегодня утром мы направили уведомления об отягчающих обстоятельствах… Если их признают виновными в убийстве первой степени, штат будет добиваться смертной казни», — сказано в заявлении прокуратуры.

По данным издания, женщины были арестованы по целому ряду статей, включая умышленное убийство, угрозу благополучию детей, надругательство над телом, сокрытие смерти и фальсификацию улик. Обвинение настаивает на высшей мере наказания из-за отягчающих факторов: жертвой был ребенок младше 12 лет, преступление сопровождалось пытками, а действия опекунов создали «серьезную угрозу смерти».

Первые подозрения в отношении приемных родителей возникли после того, как другой ребенок, живший с ними, рассказал полицейским, что видел избиение девочки. Он сообщил, что взрослые положили тело в большой пакет, затем — в мусорный мешок. Также ребенок утверждал, что слышал, как опекуны пинали девочку в живот.

По словам свидетеля, девочка больше не подавала признаков жизни, но сам ребенок плохо понимал, что конкретно произошло.

«Я больше никогда ее не увижу. Я скучаю по ней… Наверное, она жива. Может быть, она жива», — приводятся его слова в материалах дела.

Согласно заключению судмедэкспертов, у девочки весом около 20 килограммов нашли следы длительных издевательств — недоедание, множественные синяки и ожоги. Женщины воспитывали в доме пятерых детей. После трагедии четверых выживших малышей изъяли и передали в другую приемную семью.

