Лечат тоску только после удаления: Meta* скрывала влияние соцсетей на психику

Специалисты зафиксировали, как недельный отказ от популярных платформ сказывается на добровольцах.

Исследование, которое проводила Meta*, касающееся влияния Facebook** и Instagram** на состояние пользователей, было остановлено компанией. Как следует из судебных материалов, специалисты успели выявить прямые связи между использованием платформ и ухудшением психического здоровья, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на неотредактированные документы коллективного иска, поданного школьными округами США против Meta и ряда других соцсетей. Там содержатся сведения о внутренней работе корпорации: еще в 2020 году исследователи Meta совместно со специалистами Nielsen пытались изучить, что происходит с пользователями, если они на неделю отключаются от Facebook и Instagram. Согласно документам, добровольцы, отказавшиеся на время от соцсетей, позже сообщали о снижении тревожности, депрессивных проявлений, чувства одиночества и склонности к социальным сравнениям.

Как отмечается в материалах, вместо публикации результатов или продолжения эксперимента компания свернула проект, заявив, что негативные выводы могут быть «искажены существующим медийным контекстом». Reuters также уточняет, что сотрудники Meta в частных беседах подтверждали тогдашнему руководителю глобальной политики Нику Клеггу, что выводы исследования корректны.

Утверждение о скрытии информации — лишь один из пунктов коллективного иска. Юристы, представляющие школьные округа, подали заявления также против Google, TikTok и Snapchat. Они считают, что компании намеренно не предупреждали пользователей, родителей и педагогов о возможных рисках. По словам истцов, речь идет о поощрении детей младше 13 лет к использованию платформ, недостаточных мерах по борьбе с контентом, связанным с насилием над детьми, и попытках увеличить вовлеченность подростков.

Тот факт, что социальные сети повышают уровень тревожности, подтвердил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с 5-tv.ru. Он объяснил, что раньше люди жили в мире, где их окружало ограниченное количество информации. Результат — низкий уровень тревоги и качественный сон.

В реальности, где отсутствует постоянный доступ в социальные сети, информационная нагрузка низкая. Поводов беспокоиться перед сном мало, разве что о завтрашней погоде. Когда каждый день в распоряжении оказывается бесчисленное множество контента, на нервной системе это сказывается не лучшим образом.

«Подобная информация может принести в мир человека тревожность. И чем больше факторов в этой информации, этой системе, которая затрагивает человека, тем меньше у него возможностей сделать какие-либо надежные умозаключения», — отметил эксперт.

