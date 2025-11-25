Создатель «виртуального борделя» получил пожизненный срок

Фото: 5-tv.ru

Мужчина из Южной Кореи на протяжении многих лет эксплуатировал несовершеннолетних.

Южнокорейский суд вынес пожизненный приговор 33-летнему Ким Нок Вану, которого следствие признало руководителем преступной группировки «Вигиланты». Как сообщает агентство Ренхап, структура на протяжении пяти лет собирала и распространяла в Telegram материалы сексуального и насильственного характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данным агентства, с 2020 по 2025 год Ким Нок Ван управлял группировкой, которая, применяя шантаж, вынуждала своих жертв записывать откровенный контент, впоследствии передаваемый через каналы и чаты. Жертвами схемы стал как минимум 261 человек. Сам обвиняемый называл себя «пастором» и, по сведениям следствия, систематически совершал сексуализированные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также распространял материалы, фиксирующие издевательства над детьми.

Ренхап уточняет, что, согласно решению Центрального районного суда Сеула, Ким Нок Ван получил пожизненное лишение свободы за создание и руководство преступной организацией, эксплуатацию пострадавших, производство и распространение незаконных фото- и видеоматериалов, принуждение к их просмотру и изнасилование. Суд также постановил в течение десяти лет публиковать данные осужденного, ограничить любые виды его деятельности, связанные с детьми, даже в условиях тюрьмы. И назначил 30 лет обязательного ношения электронного браслета.

Южнокорейское законодательство в обычных случаях запрещает СМИ и следствию раскрывать личные данные преступников — нарушение может обернуться тюремным сроком до трех лет. Однако при особо тяжких правонарушениях, включая преступления сексуального характера, суд может разрешить разглашение информации.

Как отмечает агентство, помимо главаря группировки, еще восемь ее участников, среди которых оказались и несовершеннолетние, были приговорены к срокам от двух до трех с половиной лет.

