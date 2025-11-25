Тарологи в России столкнулись с проверками и штрафами

Фото, видео: 5-tv.ru

Карты с определенной символикой попадают под закон о сатанизме*.

Парламентарии взялись и за тарологов, которым начали приходить штрафы. Все из-за нового закона о сатанизме*, признанного экстремистским движением. Следовательно, и карты с такой символикой тоже запрещены.

Пристальное внимание сейчас не только к гадалкам, но и к предпринимателям, которые пренебрегают правилами. Как в таких случаях работает закон — разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Она едва не прогадала свою судьбу. Личный расклад для жительницы Краснодара — нервотрепка в полиции и штраф. Такое наказание профессиональный таролог получила за демонстрацию экстремистской символики: пентаграмму и изображение дьявола в посте с рекламой услуг.

Суд ясно увидел в соцсетях гадалки демонстрацию символики сатанизма*. И хотя пост с картами 2023 года, из колоды их достали сейчас. Сатанизм* теперь равен экстремизму. Под запретом все мракобесие: «дьявольская пропаганда», пентаграммы, три шестерки. Все, что по долгу своей службы тасуют маги, гадалки, чернокнижники и ворожеи.

«Недавно у нас запретили идеологию сатанизма*, и опять же, это подчеркивает то, что все эти оккультные магические различные течения, они по факту являются ответвлениями сатанизма*. И ничего хорошего ни для физического, ни для психологического здоровья людей здесь нет», — сказал общественный и политический деятель Сергей Зайцев.

Те, кто называют себя магами, спешно подчищают плейлисты и стирают со страниц адские картинки. Но как быть тарологам? Из колоды карты не выкинуть.

«Это всего лишь символ, когда она просматривает человека. И если у него есть такие умыслы, она про это говорит. Но это никакого отношения к сатанизму* не имеет», — заявила Татьяна Бельская.

Тарологи, которые якобы слышат, о чем шепчут эти руны, почему-то такой поворот в их судьбе предсказать не смогли. А за промывку мозгов, в чем их многие обвиняют, пока не судят, хотя смотря какая карта попадется.

«Карта Дьявола — это про интриги, про всевозможные манипуляции, про искушения. Про то, что мы можем желать чего-то очень сильно, но обязательно за это бывают какие-то „откаты“. Имеется в виду, что обязательно за это будут наказания», — сказала таролог Лали Романова.

По словам юристов, беспрецедентный случай в судебной практике, который произошел в Краснодаре, может стать отправной точкой для аналогичных процессов. К гадалке не ходи. Изображение дьявола запрещено. И карты не исключение.

«Было достаточно тех фактов, тех событий правовых, которых она осуществила, тех действий, которые имеют юридическое значение. Чтобы привлечь ее к административной ответственности — здесь достаточно один раз преступить закон, чтобы быть привлеченным», — сказал юрист Иван Курбаков.

Использование темных сил даже через карты — явление опасное. Его копируют, ему подражают. В России более пяти тысяч запрещенных групп, которые придерживаются «сатанинской* идеологии». Женщина, которая буквально пару дней назад в Балашихе жестоко убила своего сына, называла себя ведьмой и ясновидящей. И неизвестно, кому еще поклонялась.

Откуда такая одержимая жестокость — выяснять следствию. Гадать тут бесполезно. Тех же тарологов уже больше, чем врачей. И за клиентов они готовы продать душу дьяволу. Ясновидящая из Сыктывкара ради привлечения клиентов дала объявление в газете. Обещала научить владеть денежной магией. В итоге ФАС оштрафовала издание. Там доказали, что такие услуги опасны и для здоровья, и для психики.

Пока хоть как-то регулировать деятельность так называемых эзотериков получается только таким образом: через уже существующую законодательную базу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России.