Бенгальский тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его друзей

Товарищи рыбака всеми силами старались ему помочь.

В индийском штате Западная Бенгалия бенгальский тигр атаковал ловца крабов и разорвал его на глазах у друзей. Об этом пишет News Arena India.

Трагедия произошла, когда мужчина отправился на промысел в мангровые заросли Сундарбана вместе с двумя товарищами. Мужчины в очередной раз подошли к берегу, и в этот момент из густой растительности внезапно вырвался крупный хищник. Тигр схватил ловца крабов, стащил его из лодки и потащил в глубину леса.

Спутники жертвы попытались прогнать зверя, однако ничего не смогли сделать. После неудачной попытки спасти товарища они помчались в ближайшее селение и сообщили о нападении сотрудникам Департамента лесного хозяйства.

Лесники организовали поиски и спустя некоторое время нашли останки пропавшего рыбака. Представитель департамента Ниша Госвами отметила, что в холодный сезон бенгальские тигры становятся заметно агрессивнее. Она пояснила, что промысел в ручьях Сундарбана разрешен, но период спаривания делает животных особенно опасными. Несколько дней назад еще один рыбак также погиб от нападения хищника.

