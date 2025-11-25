Повар побил медведя приемами дзюдо и продолжил варить лапшу

Фото: 5-tv.ru

Неожиданная встреча на кухне едва не закончилась трагедией.

В японской префектуре Аомори повар раменной сумел отбиться от медведя, который проник на кухню перед открытием ресторана. Об этом пишет издание Dexerto.

Инцидент произошел ранним утром, когда 57-летний мужчина готовился к работе. По его словам, на кухне внезапно появился черный медведь высотой около метра. Хищник развернулся к повару и ударил его лапой по лицу. Мужчина не смог уклониться.

Животное нанесло японцу глубокие раны когтями возле правого глаза. После нескольких безуспешных попыток защититься мужчина применил прием из дзюдо и повалил зверя на пол. Медведь поднялся, убежал из заведения и сразу скрылся в лесу.

Несмотря на кровоточащие раны, сотрудник заведения продолжил готовить бульон. Лишь после того, как управляющий узнал о случившемся, повар согласился поехать в больницу. Врачи наложили швы на порез длиной около десяти сантиметров и выявили перелом ребра.

Ранее жительница штата Уттаракханд в Индии сумела выжить после схватки с медведем и всю ночь провела в диком лесу без помощи. По данным India TV News, инцидент произошел в районе Чамоли, когда 50-летняя Рамэшвари Деви отправилась собирать траву для корма домашним животным.

Во время работы на нее неожиданно набросился медведь и причинил тяжелые травмы головы и лица. Несмотря на сильную боль и потерю сил, женщина смогла отбиться и выбраться на крутой склон оврага, куда хищник за ней не пошел.

