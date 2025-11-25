Пенсионеры атакуют: как у покупателей отбирают машины по «бабушкиной схеме»

Фото: 5-tv.ru

Ранее подобные сделки проворачивали только с недвижимостью, но теперь они стали встречаться и на рынке авто.

Схема мошенничества, в которой пожилые продавцы после сделки пытаются вернуть себе имущество, начала распространяться и на рынок подержанных автомобилей. Эксперты рассказали РБК, что случаи пока единичные, однако они уже заметно подрывают доверие покупателей.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто сообщил, что подобные ситуации, когда пенсионеры заявляют о своей невменяемости и через суд добиваются возврата проданного имущества, раньше касались преимущественно недвижимости, но сейчас дошли и до машин. Он пояснил, что на фоне примерно 7,5 миллиона сделок в год такие случаи редки, но все равно вызывают беспокойство.

Старший партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов подтвердил, что схемы действительно существуют — нужно особенно внимательно подходить к сделкам с пожилыми людьми. По словам эксперта, бывали ситуации, когда покупатели специально записывали на видео, как пенсионер подтверждает добровольность сделки, однако даже это не помогало — автомобиль все равно изымали как сделку с жертвой мошенничества.

Гривцов также высказал мнение о мерах защиты: нужно менять правоприменительную практику так, чтобы машины и квартиры в подобных ситуациях оставались у добросовестных приобретателей. Он подчеркнул, что мошенники в таких схемах фактически похищают не автомобиль или квартиру, а деньги пожилых людей.

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что до появления однозначной позиции Верховного суда лучше полностью отказаться от покупки недвижимости или автомобилей у пожилых граждан. Он отметил, что судебная практика сейчас крайне жесткая, и суды нередко возвращают имущество прежним владельцам, не обеспечивая реального возврата средств покупателю.

Специалист по подбору авто Артур Брума предупредил, что если тенденция продолжится, список «уязвимых» категорий может расшириться — туда могут попасть люди, проходящие психотерапию или лечение от депрессии. По его словам, в таком случае все больше покупателей рискуют оказаться в положении добросовестных приобретателей, потерявших и деньги, и автомобиль.

Тема мошенничеств с жильем пожилых людей активно обсуждается с начала ноября. По оценкам Российской гильдии риелторов, количество судебных споров, где бывшие владельцы пытаются вернуть квартиру, за год увеличилось на 15–20%. Суды все чаще становятся на сторону продавцов, возвращая им квартиры и возлагая обязанность вернуть покупателю средства. Формально покупатель имеет право получить деньги обратно, но, как правило, вернуть их невозможно — пенсионеры утверждают, что все средства забрали мошенники.

Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий ранее заявлял, что возвращать недвижимость продавцу после признания сделки недействительной можно только при условии, что он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Он напомнил, что Гражданский кодекс прямо запрещает требовать исполнения обязательства, не выполнив встречное.

