Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

Малыш получил ожоги почти всего тела и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

В подмосковном Одинцове произошла трагедия: женщина, державшая на руках своего семимесячного сына, случайно уронила его в кастрюлю с кипящим супом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент случился в Лесном городке, когда мать готовила еду, держа младенца на руках. Она рассказала, что ребенок выскользнул и упал прямо в кипящий суп. Малыш получил ожоги 90% тела. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, где врачи борются за его жизнь.

Ранее полуторагодовалая Акшита из индийской деревни Буккарайасамудрам погибла после трагического несчастного случая на территории школы. Об этом сообщает Mothership.

По информации издания, мать девочки работала охранницей и взяла ребенка с собой на смену. Пока женщина выполняла свои обязанности, девочка побежала за кошкой и забрела на кухню школьной столовой. Там она споткнулась и упала в большой чан с горячим молоком, которое только что вскипятили и поставили остывать под вентилятор.

Мать сразу же вытащила Акшиту и отвезла в местную больницу. У ребенка были тяжелые ожоги. Позже девочку перевели в более крупный госпиталь, где врачи боролись за ее жизнь на протяжении трех дней, однако спасти не смогли.

