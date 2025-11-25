Владимир Путин сообщил о реализации совместных проектов РФ и КНР в сфере ТЭК

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия занимает первое место по объему поставок в Китай нефти и природного газа, наращивает экспорт угля.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин реализуют масштабные проекты в топливно-энергетической сфере, которые сильно влияют на развитие обоих государств. Об этом российский лидер сообщил в приветственном слове на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Текст телеграммы зачитал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что специалисты из России и Китая совместно работают в сфере строительства атомных электростанций. К тому же, по словам российского президента, эксперты из обеих стран вместе осваивают экологически чистые источники энергии, а также работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.

Открытие VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума прошло в Пекине 25 ноября. Всего в работе мероприятия примут участие около 450 человек, представляющие более ста крупнейших российских и китайских компаний из различных отраслей.

