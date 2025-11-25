Один человек погиб при атаке БПЛА в Таганроге
Трое получили ранения.
В Таганроге в результате массированной воздушной атаки ВСУ погиб один человек и еще три жителя пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение. <…> К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — уточнила чиновник.
Кроме того, в результате атаки ВСУ в Таганроге повреждения получили здание механического колледжа, два промышленных предприятия, а также детский сад.
Камбулова уточнила, что экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки ВСУ.
Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростовской области три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
