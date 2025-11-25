«Погоду надо обожать»: синоптик Юрий Дормидонтов отмечает день рождения

Фото, видео: 5-tv.ru

Ведущий является любимцем зрителей — из-за особой подачи прогнозов и яркого образа.

Человек, который четверть века воспевает погоду в Петербурге, сегодня отмечает день рождения. Юрий Дормидонтов — не просто главный синоптик 78 канала, а живая легенда, который выходит в эфир хоть в знойную жару, хоть в ураганный ливень, все это приправляя невероятно колоритной подачей. Отчасти поэтому ролики с его участием набирают миллионы просмотров. Но известен он не только этим. Корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина о феномене именинника.

Уже четверть века вопреки колючим дождям и суровым петербургским ветрам Юрий Дормидонтов освещает, нет — воспевает погоду.

Формула успешного выпуска: магнетическая харизма плюс искренние эмоции. И традиционно в конце прогноза — стихи. Рождаются они прямо перед эфиром, так же неожиданно, как и все в жизни. Вдохновляет горячо любимый Петербург, признается Юрий Володарович.

«Погоду надо не просто любить, а нужно принимать и обожать, это все мое, это мой город, это мои люди! Это моя погода!» — заявляет телеведущий, актер Юрий Дормидонтов.

Эфир, как актерскую роль, нужно проживать. Не стесняться ярких эмоций, вздохов и чихов.

Культовый элемент образа — яркий шарф, у Юрия Володаровича их больше тысячи, и классическая кепка — еще один залог популярности телесиноптика. Образ, конечно, придумали стилисты, зато как органично вписался.

И если в эфире Юрий Володарович всегда остается самим собой, то в многочисленных кинокартинах искусно перевоплощается то в сурового главреда из «Тайн следствия», то в заботливого отца из сериала «Не было бы счастья», то в серьезного следователя из «Ментовских войн».

У Юрия Дормидонтова за плечами почти 40 лет службы в Театре марионеток. В составе труппы играл Гулливера из страны Лилипутов и летчика из «Маленького принца», ездил в Европу и Северную Америку. Узнавали на улицах даже за границей. А на родине Дормидонтов стал звездой уже как ведущий прогноза погоды.

«Спасибо, за то, что благодаря вам в Санкт-Петербурге всегда на несколько градусов теплее», — поздравила телесиноптика телеведущая Яна Чурикова.

«Вы очень красивый, харизматичный, волшебнейший предсказатель погоды», — отметил советский и российский музыкант, певец, шоумен Олег Гаркуша.

«Хороших друзей, лучшего вина и самой легкой дороги, Юра, прорвемся!», — поздравил советский и российский актер театра, кино и озвучания Сергей Селин.

«Уважаемый Юрий Володарович, Я от всей души поздравляю вас с днем рождения и желаю вам здоровья, благополучия!» — передала теплые слова заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова.

Юрию Дормидонтову — 69 лет. Секрет прост: вечно молод потому, что всегда окрылен и вдохновлен.

«Когда в небе туча и голубое небо — я говорю, не смотрите на тучу, смотрите на голубое небо», — советует Юрий Володарович.

