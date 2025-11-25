Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Чемпионка мира не выступала официально с 2023 года.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в 28 лет официально завершила карьеру.

Туктамышева, или как ее называют фанаты — императрица, — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер Чемпионата Мира 2021-го. Два года назад она сообщила о приостановке карьеры, «чтобы заниматься собой». А летом стало известно, что фигуристка вошла в тренерский состав сборной Петербурга.

