В Красноярске арестовали обвиняемых в мошенничестве спортсменов-саночников

Их подозревают в миллионных хищениях у детской спортшколы.

А теперь о том, как можно скатиться с вершины спортивного Олимпа до скамьи подсудимых. В Красноярске суд арестовал именитых атлетов-саночников за хищение более десяти миллионов рублей у спорт-школы. Причем один из них — бывший лидер сборной и трехкратный чемпион мира! Всего же по делу проходят четыре человека, в том числе тренер. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас узнал детали мошеннической схемы.

Саночник Роман Репилов — трехкратный чемпион мира. После неудачи на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, где он показал лишь девятый результат, задумался о завершении спортивной карьеры. Спортсмен почти перестал выходить на старты, открыл ИП, организовал производство и продажу саней. А в итоге докатился до уголовного дела, причем в двойке с Александром Перетягиным — призером чемпионата Европы.

По версии следствия, в мае этого года они заключили контракт на поставку инвентаря с красноярской «Спортивной школой олимпийского резерва по санным видам спорта». Под видом новых саней продали старые. Идея якобы принадлежала уже бывшему директору школы Петру Долгих и тренеру сборной Александру Осипенко. Сэкономленные деньги поделили на четверых.

Арестованные спортсмены с обвинением не согласны. Зато Осипенко и Долгих свою вину признали полностью — за откровенность суд оставил их на свободе. Давать пояснения журналистам отказываются.

«Без комментариев. Нет-нет, ну перестаньте, вы чего? Да ничего я не делал!» — говорит бывший директор школы Петр Долгих.

На его месте — новый руководитель. В школе уже объявлен аудит.

«Я включаюсь в процесс и изучаю документы. Я ничего не могу вам прокомментировать. Конечно, я буду все проверять», — заявила и. о. директора КГБУДО «СШОР по санным видам спорта» Татьяна Чупрова.

Несмотря на громкое уголовное дело, тренировочный сезон в школе, подготовившей немало именитых чемпионов, обещают начать по плану.

Трасса на Торгашинском хребте — вторая по скорости в России. Перепад высот здесь составляет 136 метров. Лидерство у трассы под названием «Санки» — в городе Сочи. Там перепад высот — 139 метров. На таком спуске спортсмен способен развивать скорость до 140 километров в час. В этом случае на виражах от состояния инвентаря буквально зависит жизнь пилота. К слову, титулованный саночник Репилов хорошо знал, что результат складывается не только от навыков и умений, поэтому для себя выбирал только новые сани.

«Они себя уже неплохо показывают. В перспективе мы будем развиваться, еще ускоряться, у нас есть большой запас. На данный момент все отлично, будет еще лучше», — говорил Репилов.

«Бывает так, что старое оборудование уже изживает моральный век, все технологии двигаются вперед», — объясняет тренер Олег Демченко.

Какие технологии будут применяться в ближайшие годы, фигуранты дела могут и не узнать: по статье за мошенничество им грозит до 10 лет.

