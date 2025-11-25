«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках

Иван Охлобыстин заявил, что для него общение с внуками — как наркотик

У актера уже трое внуков, и если с мальчиками он хоть как-то пытается вести себя строго, то младшая Ева заставляет капитулировать.

Актер Иван Охлобыстин признался, что очень любит своих внуков. Общение с ними для него, как наркотик. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru для спецпроекта «Лана — спрошу!» в преддверии премьеры фильма «Письмо Деду Морозу».

Артист рассказал, что он бессилен перед своей внучкой Евой, как и перед всеми представительницами прекрасного пола в своей семье. Однако и о внуках он не забывает.

К тому же Охлобыстин отметил, что ему раньше говорили, мол внуков он будет любить больше, чем детей.

«Мне говорили, что вот появятся внуки, и ты их будешь любить больше, чем детей. Я подумал: «Я свихнусь. Я детей очень любил», — рассказал актер.

По словам Охлобыстина, это оказалось правдой, но с течением времени все же любовь к внукам стала дозированной.

В то же время знаменитость отметил, что его дети сами много времени проводят со своими семьями, и им с женой актрисой Оксаной Арбузовой не так часто приходится сидеть с внуками.

«Сейчас это дозированно все. У нас дети такие, что они сами с детьми много (проводят времени. — Прим. Ред.), но и тоже на нас сваливают. По-хорошему сваливают. Крайне деликатно дают нам возможность сделать передышку. Но тем не менее, это наркотик», — признался актер.

Кроме того, Охлобыстин добавил, что он очень активный дедушка и за пару минут, проведенные рядом с ним, он компенсирует неделю общения с внуками.

«Я шумный. Я за две минуты компенсирую неделю общения. Они потом убегают от меня», — поделился Охлобыстин.

