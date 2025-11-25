За бетонной стеной: почему рождественские ярмарки в Германии похожи на гетто

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Маргарита Костив; 5-tv.ru

Самый любимый немецкий праздник оказался в ловушке из мер безопасности и чувств миллионов мигрантов.

Серьезные проблемы ожидают европейцев. Там сегодня открылись первые рождественские ярмарки. И выглядит это очень странно. С одной стороны, немцы позаботились о безопасности, в итоге праздничные ларьки оказались за стеной бетонных блоков. С другой стороны, они не хотели бы оскорбить чувства миллионов мигрантов, для которых это вообще чуждый праздник. Получилось что-то вроде рождественских гетто, на них взглянула корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Самый любимый и самый семейный для немцев праздник в этом году пройдет в свете полицейских мигалок и при повышенных мерах безопасности.

«Такие бетонные блоки на рождественских ярмарках в Германии — уже, что называется, базовый минимум. А вот роскошный максимум могут позволить себе далеко не все, именно поэтому некоторые рынки в этом году так и не смогли открыться», — рассказала корреспондент.

И все это — ради безопасности. Теракты сотрясают Германию именно в период рождественских ярмарок. Последний в прошлом году унес жизни шести человек. Именно после того прошлогоднего наезда на пешеходов власти решили ввести дополнительные меры.

«Для рождественского рынка Магдебурга разработана комплексная концепция безопасности. Кроме того, город создал систему заграждений для защиты от наездов автомобилей, поэтому вопрос безопасности находится в центре внимания. Полиция тесно сотрудничает с нами, как и все службы безопасности. Мы смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал генеральный директор рождественского рынка Магдебурга Паул-Герхард Штигер.

Но, судя по кадрам с открытия, немцы в этом году настроены не очень-то и празднично. Раньше горячий глинтвейн здесь сметали в первые же минуты. А сегодня дух Рождества над Европой ощущается как-то уж слишком сдержанно. В СМИ так и вовсе подогревают панические настроения. Еще задолго до открытия ярмарок ведущие немецкие издания пишут лишь о подготовке, бетонных блоках и потенциальных угрозах в разгар столь массовых городских мероприятий.

Открытие ярмарок в этом году сильно ударит по бюджету страны. Расходы из-за мер безопасности в некоторых городах увеличились до полумиллиона евро. Но все эти меры, по мнению жителей, не очень-то эффективны.

«Думаю, многие будут слишком напуганы. В этом году точно придет меньше людей чем обычно. Мы пришли лишь ненадолго — немного осмотрелись, купили фруктов и уже идем домой», — отметила посетительница рождественского рынка.

«Эти меры не спасут, если они не проверяют наличие у посетителей ножей и пистолетов. Не защищают от дронов, мы все равно не чувствуем себя здесь в безопасности. Страх, что в любой момент что-то может пойти не так — он никуда не делся», — сказал другой посетитель рождественского рынка.

Винят уже открыто руководство страны. С одной стороны, граждан пугает наплыв нелегалов, которым Берлин в свое время радушно открывал двери. С другой — нестабильная экономика, к которой привела в том числе санкционная политика Германии. В бюджете денег и так не хватает, а тут на каждый город требуется еще и по четверть миллиона евро на одно лишь перекрытие дорог в период ярмарок. Для кризисного 2025 года — траты немыслимые. Тут же подоспел и рейтинг глинтвейна. Подорожание с прошлого года примерно на полтора евро — от пяти до семи евро за кружку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.