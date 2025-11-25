Правительство поддержало послабления по локализации для частных таксистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Водителям разрешат работать на личном авто без привлечения третьих лиц.

Правительство решило смягчить правила локализации машин для такси. Изначально законопроект предусматривает использование для общественного транспорта машин, собранных в нашей стране. Причем речь идет не только об отечественных автомобилях, например, ВАЗах. Приемлема сборка иностранных машин на заводах, расположенных в нашей стране. Но и таких оказалось не очень много, поэтому чиновники посчитали, что разрешат водителям заниматься извозом на личных машинах.

Для них ежегодно будут устанавливать квоту - не менее 25% от общего числа такси в регионе. При этом, сама квота будет ежегодно пересматриваться вплоть до 2033 года.

