Чешская компания перепродавала Украине дроны по завышенной в 20 раз цене

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководство фирмы находится под следствием за неуплату налогов.

Некоторым западным бизнесменам действительно выгоден конфликт на Украине. Всего один пример: сегодня стало известно, что чешская компания Reactive Drone годами продавала Киеву китайские беспилотники по цене, завышенной в десятки раз.

Например, закупочная цена Поднебесной одной из последний партий дронов - 1 миллион 700 тысяч долларов. А Киеву эти же квадрокоптеры проданы уже за 33 миллиона долларов.

Продавать товары с грабительской наценкой в Чехии не запрещено, однако компания не стала платить налог на прибыль и сразу перевела большую часть дохода на свои иностранные счета. И странно, если украиские закупщики не знали об этой афере, а если знали, то почему молчали?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

