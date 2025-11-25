Скука и холод: почему мужчины и женщины теряют интерес к сексу

Женщина теряет интерес к сексу, если мужчина не уделяет ей внимания

Отношения не должны стать жертвами бытовых моментов.

Женщина теряет интерес к интимной близости, когда партнер перестает уделять ей внимание, а мужчина — когда ему не хватает разнообразия. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

«Я сейчас говорю и о тех мужчинах, которые верные, которые любят свою жену, но все равно им не хватает вот этой новизны, вот чего-то такого, что могло показать им другую грань в семейных отношениях и в сексе», — объяснила Абравитова.

Кроме того, мужчина может подсесть на просмотр эротических видео, потому что такая новизна поднимает градус его возбуждения, в то время как с женой ему уже скучно.

При этом женщину мало беспокоит однообразие в сексе, но она точно заметит, если партнер перестанет уделять ей внимание, увлекшись, например, компьютерными играми.

Абравитова отметила, что в отношениях важно слышать и слушать друг друга и считывать потребности партнера, не разрушая семью скукой и бытом.

