Грядет шторм? Какой будет магнитная буря 25 ноября

Фото: 5-tv.ru

Накануне была зафиксирована вспышка на Солнце класса С1.28.

Спокойная геомагнитная обстановка прогнозируется 25 ноября. Однако накануне ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ зафиксировали вспышку на Солнце класса С1.28, поэтому ситуация может кардинально измениться. О том, какой мощности ожидается магнитная буря, пишет издание URA.RU

По данным исследований, вероятность ее возникновения составляет 51%, при этом слабые геомагнитные возмущения допускаются с вероятностью 25%. Это говорит о том, что вторник обещает быть спокойным, хотя бы в плане геомагнитной активности.

На протяжении всего дня сила магнитной бури по Кр-индексу будет варьироваться от 1 до 1,5 балла. Лишь к 22:00 уровень повысится до 3,5 балла. Метеозависимые люди не почувствуют на себе эти колебания.

Однако уже 26 ноября геомагнитные возмущения будут до 5 баллов по Кр-индексу. Это «красный» уровень геомагнитной активности, поэтому люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головными болями, сонливостью и колебаниями артериального давления.

В период магнитных бурь, продолжительность которых варьируется от нескольких часов до нескольких суток, люди часто могут испытывать головокружения и спазмы. Кроме того, могут наблюдаться скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, слабость, плохая концентрация, а из-за недостатка мелатонина вероятно появление тревожности, раздражительности и бессонницы.

Эксперты не рекомендуют в этот период заниматься интенсивными физическими нагрузками — их можно заменить на прогулки на свежем воздухе. Также необходимо снизить стресс и контролировать баланс жидкости в организме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, период магнитных бурь опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX