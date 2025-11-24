Москва вдвое нарастила выпуск препаратов для сердечно‑сосудистой и дыхательной систем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Всего в столице работают более 300 производителей лекарств и медицинских изделий.

С начала года производство лекарств для дыхательной системы и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в столице выросло в два раза.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. В столице производят широкий перечень препаратов, и здесь работают более 300 производителей лекарств и медицинских изделий. В январе — сентябре 2025 года они выпустили свыше 18 миллионов упаковок лекарственных средств для сердечно-сосудистой системы — почти в 2,4 раза больше, чем за три квартала 2024-го, и вдвое больше для лечения органов дыхательной системы — 6,1 миллиона упаковок», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, по сравнению с январем — сентябрем прошлого года почти на 10 процентов увеличился выпуск противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов — примерно до 3,2 миллиона упаковок.

«Сегодня Москва не просто сохраняет статус одного из ключевых фармпроизводителей России — мы задаем стандарты в этом направлении, открываем новые производства, поддерживаем разработку инновационных технологий и наращиваем экспортный потенциал наукоемкой отечественной продукции. В целом выпуск лекарств и медицинских материалов в городе за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Объем отгруженных товаров за этот же период увеличился на 28,6 процента, до 261,5 миллиарда рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день город заключил уже восемь офсетных контрактов на поставку лекарств. По четырем инвесторы завершили создание производств и начали поставки препаратов. Все они выпускаются на территории столицы.