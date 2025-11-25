«Божий промысел»: Татьяна Веденеева об исполнении своих желаний

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Заслуженная актриса РФ не забывает и про мечты близких.

Исполнение желаний близких не требует одобрения со стороны. Об этом заявила заслуженная актриса РФ Татьяна Веденеева в беседе с 5-tv.ru на премьерном показе новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу».

По словам Веденеевой, помочь родным осуществить то, о чем они мечтают, — особая радость, которая не нуждается в подтверждении.

«Исполнять мечты близких — это просто божий промысел. Если это получается, то говоришь: «Какая я молодец», — отметила она.

Актриса добавила, что сама продолжает мечтать, несмотря на возраст, хотя делает это нечасто. При этом она всегда строит планы, которые нередко становятся продолжением ее желаний.

Размышляя о том, где в современном мире может находиться условный «почтовый ящик» для мечты, Веденеева предположила, что он может быть и в цифровой среде — в компьютере или личных файлах, поскольку многие жизненные обращения уже переместились в электронный формат.

Говоря о собственном опыте, Веденеева подчеркнула, что одна из ее детских мечт сбылась: еще в четвертом классе она хотела работать на центральном телевидении, и эта цель была достигнута.

