Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/392484

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кинозвезда находится в больнице на протяжении десяти дней.

Французская актриса Бриджит Бардо была доставлена в медицинское учреждение в Тулоне. Об этом сообщила газета Var-Matin со ссылкой на источники.

По информации издания, 91-летняя кинозвезда была госпитализирована около десяти дней назад и до сих пор находится в больнице. Причина госпитализации не уточняется.

В октябре 2025 года издание Nice-Matin писало, что актриса на протяжении трех недель пребывала в больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, указано не было.

Легенда мирового кино Бриджит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За свою профессиональную карьеру она снялась в более чем 50 фильмах, среди которых «Презрение» режиссера Жан-Люка Годара, «Танцуй со мной» Мишеля Буарона, а также «И Бог создал женщину» Роже Вадима. Бардо завершила свою актерскую карьеру в возрасте 38 лет, после чего посвятила жизнь борьбе за права животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи дважды спасали Григория Лепса от смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.