Устроившая резню из-за вымышленного персонажа девушка сбежала из реабилитационного центра в США

Американке удалось срезать браслет для наблюдения.

В США полиция разыскивает Морган Гейзер — девушку, которая вместе с подругой пыталась убить одноклассницу ради вымышленного персонажа Слендермена. Она сняла электронный браслет слежения и покинула учреждение, в котором содержалась. Об этом сообщает The Guardian.

История Гейзер получила широкую известность в 2014 году. В 12-летнем возрасте она и ее подруга Анисса Вейер заманили одноклассницу Пэйтон Лойтнер в лесопарк и нанесли ей многочисленные ножевые ранения. Девочка чудом осталась жива.

Позже Гейзер и Вейер заявили, что действовали ради «благосклонности» Слендермена — придуманного интернет-персонажа, к которому, по их убеждению, они должны были доказать верность. Обращение к вымышленному чудовищу они объясняли тем, что невыполнение «приказа» приведет к гибели их семей. Оба подростка были признаны нуждающимися в психиатрическом лечении: Гейзер направили в клинику на неопределенный срок, Вейер освободили в 2021 году.

Гейзер была помещена в учреждение после условного освобождения из психиатрической клиники, где находилась с 2018 года.

Как уточняется, последний раз злоумышленницу видели накануне пропажи вечером в компании взрослого знакомого. Затем она отключила устройство электронного мониторинга и исчезла.

Адвокат девушки заявил, что не знает, где находится его подзащитная, и публично призвал ее немедленно сдаться полиции, отметив, что дальнейший побег только усугубит ситуацию.

