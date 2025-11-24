В США начали 49 расследований о коррупции на Украине

Фото: 5-tv.ru

По состоянию на 30 июня 2025 года специальное следственное управление США и его партнеры по расследованиям сообщили о 49 открытых делах, связанных с коррупцией на Украине. Об этом говорится в докладе специального генерального инспектора США по операции «Атлантическая решимость», представленном 14 августа.

В документе также указывается о 19 завершенных делах, из которых два были переданы в американское министерство юстиции.

По данным доклада, в июне сотрудники следственного управления разоблачили коррупционную схему, связанную с закупками для украинской энергокомпании «Харьковоблэнерго». Ущерб от этой схемы оценивается примерно в три миллиона долларов. Фигурантом дела стал родственник украинского бизнесмена Тимура Миндича, по имени Леонид.

Его обвинили в организации хищений, которая включала частичное выполнение контрактов и намеренное завышение цен на трансформаторы и электросчетчики, поставляемые для нужд энергетической системы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о крупных хищениях в энергетической сфере страны 10 ноября. После этого разразился крупный коррупционный скандал. Специалисты бюро установили, что через мошеннические схемы прошло около ста миллионов долларов.

Обвинения предъявили семи лицам, среди которых и приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, а также ряд бывших и действующих высших чиновников. Кроме того, в материалах фигурирует имя самого украинского лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский попал в осаду из-за коррупционного скандала.

