Ушаков рассказал о планах Путина в ходе официального визита в Бишкек

Путин посетит Киргизию с официальным визитом для укрепления союзничества

Фото: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков; 5-tv.ru

В столице пройдут переговоры лидеров России и Киргизии с подписанием важных документов.

В конце ноября президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Киргизию, где проведет переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подробно раскрыв программу предстоящего визита.

«26 ноября во Дворце Единства пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — заявил Ушаков.

Программа визита включает возложение венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальную встречу лидеров в резиденции Ала-Арча, подписание совместных заявлений и межправительственных соглашений, пресс-конференцию глав государств и государственный прием от имени киргизской стороны.

По итогам переговоров ожидается подписание совместных заявлений, направленных на углубление союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».

Вечером 26 ноября запланирован неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На следующий день состоится заседание ОДКБ, где будут подписаны 19 документов, а Владимир Путин изложит приоритеты российского председательства в организации в 2026 году.

В июле российский лидер уже подчеркивал важность отношений с Киргизией, поздравив Жапарова с 25-летием подписания Декларации о вечной дружбе и выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

