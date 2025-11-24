Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

The Wall Street Journal хранит у себя материалы, в которых подробно описаны детали коррупционных схем главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Западные средства массовой информации (СМИ), которые покрывают киевский режим, считаются настоящей мафией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат в своем сообщении привела цитаты американского журналиста Такер Карлсона, заявившего о том, что The Wall Street Journal несколько месяцев хранит у себя материалы, в которых подробно описаны детали коррупционных схем главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По словам Карлсона, редакция газеты может доказать, что Ермак присвоил себе сотни миллионов долларов, которые были предназначены для военной помощи Украины, но она этого не делает.

«Потому что недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью (главы МИД РФ — Прим. ред.) Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия!» — написала Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала коррупционный скандал на Украине вскрывшимся гнойником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.