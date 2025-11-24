Уже не так забавно? Бывшие «ленивые» танцоры Булановой нашли новую работу

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Балет ушел от певицы на пике популярности.

Бывшие артисты Татьяны Булановой, которые покинули коллектив со скандалом, похоже, нашли новую работу. Поклонники заметили их на концерте группы «Марсель» в Петербурге. Интересно, что исполняли они тот же «ленивый» танец, который прославил их на всю страну. Только вот поклоники считают, что без хита Булановой он выглядит не так уж забавно.

Артисты ушли от певицы на пике популярности. Она считает, что причиной стала звездная болезнь. А исполнители заявили, что не сошлись характерами с ее новым директором.

«Иванушки International» готовы принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой танцоров. Об этом сообщили сами участники коллектива Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов во время беседы с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

По словам Туриченко, зрители вполне могут лицезреть этих «обездоленных и талантливых людей» на концерте «Иванушек». Он сравнил группу с русской избой, которая открыта всем.

