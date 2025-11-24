В Москве суд признал незаконной ранее одобренную жилинспекцией перепланировку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

В скандальной истории с самовольной пристройкой, которая угрожает элитной многоэтажке в центре Москвы поставлена точка. Суд определил, что разрешение на ее строительство выдано незаконно. Чтобы добиться справедливости, жильцам пришлось бороться не только с собственником, но и с жилинспекцией. Пока шло разбирательство, из-за повышенной нагрузки по стенам пошли микротрещины. В ситуации разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Решение принято в рекордно сжатые сроки. Мещанскому суду понадобилось провести всего три заседания, чтобы уладить жилищный спор. Пристройка в столичном ЖК, против которой выступили соседи, находится на своем месте незаконно, а выданное на нее Мосжилинспекцией разрешение — фикция, и поэтому аннулировано судом.

«Суд услышал наши доводы. Там были действительно допущены серьезные нарушения на этапе проектирования и согласования», — рассказал адвокат, представитель собственника Олег Суханов.

Собственница квартиры на первом этаже, Надежда Домокурова, решила так увеличить ее площадь, а вместе с ней присоединила к своим квадратным метрам и часть фасада. Это общедомовое имущество, которое принадлежит всем жильцам, а не только ей одной.

Большинство жителей этого ЖК не голосовали за эту пристройку. Но она уже почти достроена, осталось выполнить застекление. Собственники пытались убедить Домокурову остановить работы, но она проигнорировала их просьбы. Поэтому жильцы и обратились в суд: испугались за свой дом.

«Есть инженеры и расчет нагрузки. Если мы начнем к дому пристраивать разные конструкции, это плохо повлияет», — указала жительница дома Юлия Октябрева.

По данным независимой экспертизы, общий вес пристройки составляет более 30 дополнительных тонн, которых не было в проекте. По фасаду и фундаменту уже пошли микротрещины. Поэтому первый и главный вопрос в суде к тем, кто разрешил Домокуровой это построить, то есть к Мосжилинспекции. Ее представитель пытался заверить, что все законно, но после того как суд решил обратное, решил молчать, спрятавшись под капюшоном.

Выдавать разрешение Мосжилинспекция может только на перепланировку, а здесь речь о полноценной реконструкции. У пристройки, по данным независимой экспертизы, есть гидроизоляция и водоотведение — все признаки капитального строения, разрешать такое — за рамками полномочий органа жилищного надзора.

«Закон говорит: при отчуждении общего имущества требуется согласие всех до единого дольщиков. Даже если у тебя один квадратный метр и если ты не согласен, никто это сделать не может без тебя», — разъяснил доктор юридических наук, член комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

Перед тем, как получить разрешение, Домокурова должна была получить согласие всех жильцов, как того требует закон. Она даже вроде как провела общее собрание: есть его протокол. За пристройку якобы проголосовали 167 собственников. Правда, жильцы утверждают, что видят этот документ впервые, а их подписи подделали.

«Подпись в протоколе — это просто заглавная буква Ф. Я даже не знала, что собрание и за что мы голосуем», — заметила жительница дома Юлия Фаустова.

Даже этого вполне достаточно, чтобы аннулировать результаты собрания. Но, по словам жильцов, подделана не одна подпись, а больше 70. В управляющей компании «Стейт-Сервис», которая обслуживает дом, только обещают во всем разобраться.

«Помощники смотрели, чтобы наползания на используемое общедомовое имущество не было», — сказал генеральный директор УК «Стейт-Сервис» Сергей Юдин.

Это утверждение гендиректора «Стейт-Сервис» Сергея Юдина фактически противоречит решению суда. Ведь именно самозахват общедомового имущества хозяйкой пристройки стал одним из аргументов отзыва решения Мосжилинспекции. Адвокат, построившей террасу Домокуровой, говорить об этом с журналистами не хочет.

Фактически незаконно выданное разрешение на реконструкцию — веский повод для дальнейших судебных разбирательств. Жители теперь хотят выяснить, кто подделал их подписи, и добиться сноса угрожающей дому пристройки, которую возвели на первом этаже, по сути, без спроса и с грубым нарушением всех законодательных норм.

