Остался должен: участник СВО стал жертвой автоподставщиков

Фото, видео: 5-tv.ru

Мошенники отработали схему с липовыми авариями до совершенства.

Участник спецоперации стал жертвой автоподставщиков. На дороге они разыграли настоящий спектакль, причем, как выяснилось позже, по хорошо отработанному сценарию. Ради миллионных выплат от страховых они бросали под удары свой Bentley, который после целой серии таких ДТП стал больше похож на автохлам. Какие лазейки используют мошенники? И почему их никак не удается отправить в тюрьму? Узнал корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Полгода Руслан Катков рисковал своей жизнью, находясь в зоне СВО. Получил положенные по контракту выплаты. Но заметной части боевых теперь может лишиться из-за человека, обвиняемого в мошенничестве, который через суд пытается взыскать компенсацию за аварию.

«Должен еще, оказывается, за аварию, в которой я не виноват, еще практически два миллиона», — рассказал пострадавший от автоподставщиков Руслан Катков.

Три года назад Катков оказался на пути шикарного Bentley Евгения Афанасьева, «короля автоподстав», а по совместительству — юриста, доказавшего опытным путем, что разбивать дорогие машины может быть выгодно. А чинить их — очень прибыльно. Особенно за чужой счет.

«Съезжать с такого кольца разрешено только с правого ряда, но при перестроении водитель перестает видеть, что у него творится прямо сбоку. Сидя за рулем дорогой иномарки, он в подходящий момент таранил грузовик в правый борт. А недостачу по ремонту взыскивал через суд с предполагаемых виновников», — отметил корреспондент.

По данным журналистов, на счету Афанасьева несколько десятков ДТП, а вместе с соучастниками, — возможно, и несколько сотен. По версии пострадавших, они обкатали схему автоподстав почти до совершенства. За что получили многомиллионные выплаты от страховых компаний.

В такое же ДТП попал и Руслан. Причем на кольце была только одна полоса движения. Но виноватым инспекторы ГИБДД все равно признали его. Пострадавший уверен: ошибка произошла неспроста.

«Сотрудник сказал: «Жень, сейчас, если все, ну, как обычно. Если все нормально, все как обычно» На что я: «Что значит «все нормально» и «как обычно»? Я насторожился этим моментом», — отметил Руслан.

Катков оказался крепким орешком. «Ошибку» гаишников опытный водитель дважды доказал в судах. Сначала в Ступинском, а потом и в Московском областном. Однако, роскошный автомобиль не переставал попадать в новые аварии. Обманутые страховщики били в набат, предоставили десятки записей с регистраторов и камер наблюдения на каждой липовой аварии. Также есть результаты экспертиз.

«Господин Афанасьев и Ко абсолютно типичные представители ОПГ», — считает вице-президент страховой компании Игорь Иванов.

Афанасьев уже в СИЗО сменил прописку, обратился в Волгоградский суд и взыскал с ветерана СВО миллион восемьсот тысяч. Как такое решение принял суд — большая загадка. Журналисты отправили свой запрос. Крайне странное постановление основывалось на таком же заключении эксперта Артема Шамина. Оно сделано спустя почти два года после аварии. Оценка ущерба проводилась на основе фотографий, подлинность которых почему-то не вызвала у него сомнений. В офисе специалиста найти не удалось. А дома встречает крайне неприветливая жена.

Сроки обжалования Катков восстановил через кассационную инстанцию в Краснодаре. И теперь ждет постановления суда в подмосковном Орехово-Зуеве, который, как он надеется, не станет доверять старым и сомнительным экспертизам.

