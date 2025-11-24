«Главное, чтобы не траванула»: Прохор Шаляпин о будущей женитьбе, финансах и наследстве

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Артист уверен, что счастье не в финансовом благополучии.

Певец Прохор Шаляпин планирует когда-нибудь жениться на молодой девушке и завести детей. Об этом сообщил сам артист в эфире программы «Посиделки на Дорожном радио». Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В настоящее время Прохор Шаляпин не замечен ни в каких романах, а это значит, что сердце артиста свободно! Поклонники поинтересовались, планирует ли шоумен вновь жениться и на какие качества будущей спутницы будет обращать внимание в первую очередь.

«Мы не выбираем, когда родиться, когда умереть и когда жениться. Конечно, я думаю, что еще не старичок совсем, но даже если буду, найду себе молоденькую. А кто будет за мной ухаживать? Имущество ей оставлю, а она мне детишек подарит и будет присматривать за мной. Главное, чтобы не траванула раньше времени. А то была у меня одна знакомая, которой 102 года, не думала умирать и резко умерла», — ответил Прохор Шаляпин.

Артист постоянно демонстрирует в своих социальных сетях роскошную жизнь. Поэтому его поклонников очень заинтересовало, во сколько ему обходится такой быт.

«Я стараюсь людей не раздражать, ведь все разные. Сам жил в разных денежных условиях. Для полного счастья не надо много финансов, это точно могу сказать. Другое дело, что мы не откажемся, когда их будет побольше. В целом, на еду чтобы хватало, на ночлег», — скромно ответил Прохор Шаляпин.

Более того, шоумен считает, что живет жизнью обычного человека, которая никак не отличается от других.

«Я скромный человек, иногда езжу на машине. Сейчас сам приехал за рулем. Живу как все, ем то же самое. Так спрашивают у артистов, как будто мы отличаемся от других людей», — недоумевающе ответил артист.

